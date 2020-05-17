«Это зависть» – очередная выходка Зеленского рассмешила Москву

17.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против российских Эрмитажа и МГУ из ревности, ведь на Украине нет ни одного музея или учебного заведения подобного уровня.

Об этом в эфире программы «Бывшие» на радио «Вести ФМ» заявил политолог Алексей Мартынов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пробито очередное украинское дно в том смысле, что не только музеи подверглись очередным санкциям, но и высшие учебные заведения. То есть МГУ тоже попало под эти санкции. а это значит, что украинским структурам запрещено какое-либо сотрудничество с этими российскими организациями.

Как будто на Украине есть музеи уровня Эрмитажа, или как будто есть хотя-бы одно учебное заведение уровня МГУ. Может быть, их за то и забанили – это ревность.

Они идут таким путём, что это даже не отмороженные уши назло бабушке, а я даже не знаю, как это назвать», – сказал Мартынов.