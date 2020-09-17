Эвакуация на бронемашинах и штурм Дворца – Лукашенко рассказал свою версию происходящего

17.09.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусская оппозиция атаковала избирательные участки в день президентских выборов 9 августа, и власть была вынуждена эвакуировать избиркомы на бронемашинах.

Об этом сегодня на женском форуме в Минске рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За два часа до закрытия избирательных участков они не стали бы атаковать мирную столицу. Они начали эту атаку, собравшись в обеденное время, когда люди шли на выборы. Весь этот день был соткан из провокаций. Последняя из них – блокирование на 69 участках в Минске и других городах членов участковых избирательных комиссий. Мне пришлось приказать армии, чтобы их на бронемашинах эвакуировали. Это неприемлемо, и с этого все началось. Я не мог этого терпеть», – сказал Лукашенко.

Он отверг все обвинения в чрезмерном применении силы и сказал, что белорусский ОМОН спас государство.

«Тогда все ахнули в связи с ассиметричным применением сил нашими «омоновцами». Якобы на Окрестина они кого-то побили-убили. Заявляю вам абсолютно просвещенно: омоновцы никогда не были ни в СИЗО, ни на Окрестина. Там несут службу военнослужащие внутренних войск. Но все острие было направлено против этих ребят, потому что они спасли страну и сорвали блицкриг. Он не мог произойти в нашей стране, и он не произойдет никогда», – сказал Лукашенко.

Он также сообщил, что на определенном этапе оппозиция пыталась взять штурмом его резиденцию во Дворце Независимости.

«Когда не удалось захватить власть сходу, захватить столицу, поднять всю страну, была начата по методичке другая волна – красивые девушки с белыми цветами вышли на улицы Минска. Они хотели показать, что они мирные люди после того, как их остановили.

Не удался и этот этап. Тогда на затухании протестного движения надо было его как-то возродить. Нас начали провоцировать. Рассчитывали, что мы ответим и ответим жестоко. Ринулись ко Дворцу Независимости, надо было его взять штурмом. Не получилось», – сказал Лукашенко.