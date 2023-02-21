Эвакуированных из Херсона учителей оставили без зарплат и надбавок, – Кот

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Эвакуированные в октябре 2022 года из Херсона сотрудники и преподаватели государственной морской Академии остались без зарплат и обещанных надбавок.

Об этом сообщил в своем блоге бывший ведущий киевского антимайдана Юрий Кот.

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Он пояснил, что после эвакуации работники коллектива приступили к работе Владимировской средней школе под Скадовском.

«В которой на тот момент было не более 25 учеников. В настоящее время – учится 105. Местный отдел образования (Мороз О.) в октябре 2022, приглашая на работу преподавателей, обещала золотые горы: и учебники, и пособия, и зарплаты и доплаты: -дополнительные выплаты за преподавание в сельской местности. -выплаты за классное руководство. -компенсация проезда. -компенсация проживания. -1500 рублей в сутки за пребывание и преподавание в зоне боевых действий. Вопреки ожиданиям, никто не был обеспечен: -ни транспортом (у кого есть машина, возит тех, у кого нет машины, в школу и обратно, 16 км по разбитой дороге, через четыре блокпоста, на общих основаниях за свой счёт и без компенсаций). -ни проживанием (кто как смог устроиться, так и проживает) все эвакуированы, вещей нет от слова совсем! -ни учебниками и пособиями (дети не учили русский язык никогда вообще! Пушкин учился ими на украинском!) -ни обещанным финансированием, которое предусмотрено по закону. Большинство преподавателей – из Херсона, где осталось всё! И жильё, и машины, и мебель, и посуда, и одежда. Взяли в эвакуацию только самое необходимое, на первый случай, ведь говорили, что эвакуация всего-то на две недели! Учебники и пособия для школы на своём автомобиле один из преподавателей привёз из Геническа. Это 300 км от школы, 600 км в два конца через Новую Каховку! Причём по пути – не менее 50 блокпостов, комендантский час. Сделал он это, естественно, за свой счёт и без каких либо компенсаций или помощи! Вопрос, почему ответственные чиновники в регионе вообще не озадачены решением данной проблемы?» – изумляется Юрий Кот.

Более того, по его данным, «учителям зарплату дали в ноябре, затем – в декабре на каникулах, за день до Нового года. Больше выплат не было. Даже аванса».

«Педагоги резонно возмущены… По телевизору и в федеральных масс-медиа мы слышим отчёты о том, что всё сделано, всё хорошо. Но когда начинаешь углубляться, оказывается многое совершенно не так, как доложено наверх», – констатирует автор.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Юрий Кот заявил о небывалом разгуле коррупции на территории новых регионов РФ.

«Воруют как в последний раз», – утверждал автор, подчеркивая, что «среди нынешнего руководства освобождённых и присоединённых земель есть ворьё несусветное».

«С чем сравнить дикое «распиливание» бюджета на недавно присоединённых территориях? Очевидно, некоторым «эффективным менеджерам», туда понаехавшим, наплевать не только на них, но и на саму Россию. Их интересует исключительно собственный достаток. «Люди в теме» об этом ответственно свидетельствуют. Ну а президента, видимо, об этом плохо информируют. Это подтверждают и мои источники, например, в Запорожской области. После проведения целого ряда мероприятий «рейдерские» захваты местных предприятий и объектов недвижимости прекратились. Да и откровенно делить уже нечего, всё разложили. Нормальные высококлассные специалисты из Москвы и других городов Большой Земли ехать в этот бедлам не хотят, какие бы деньги им ни обещали. Местная администрация больше боится диверсий и ракетных ударов из Украины, чем наказания со стороны Москвы. Население всё это видит. Сами понимаете, что люди думают», – писал Кот.