Эвакуированных из Китая могли сжечь в автобусах «Коктейлями Молотова»

21.02.2020, Киев, Михаил Рябов

Эвакуированные из Китая украинские граждане, забросанные вчера камнями жителям Полтавской области, не желающими принимать соотечественников на карантин в местном санатории, еще легко отделались, поскольку в ход могли пойти не камни, а коктейли Молотова.

Об этом в своем блоге пишет российский телеведущий Андрей Медведев.

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«Вообще, людям, эвакуированным из Китая, повезло. Их автобусы закидали камнями. Могли бы сразу коктейлями Молотова. По традиции, так сказать. И поржать потом в соцсетях», – отметил он.

Медведев считает, что вчерашние события – яркое свидетельство стремительной деградации Украины.

«Глядя на эти орущие толпы, на врачей, поющих гимн от радости, что им не придется лечить больных, на молебен, когда люди просили Богородицу защитить их от эвакуированных из Китая, я вспоминал Афганистан. Казалось бы, где что.

Но если посмотреть на фотографии Кабула 70-х и 80-х годов, то становится ясно, что это была совсем другая страна. По улицам ходили девушки в платьях, пижоны носили джинсы-клёш, в доме Советской дружбы проводили дискотеки и крутили кино, по телевизору шли индийские фильмы. И вот за какие-то двадцать лет страна скатилась в варварство и средневековье.

Украина прошла этот путь куда быстрее и без долгой войны. За шесть постмайданных лет страна ускакала не просто в средневековье. Темное время. Охота на ведьм, изгнание прокаженных, побивание чумных больных, не хватает только сожжения околдованных суккубами», – пишет автор.

«Украина и начала шесть лет назад с языческого приношения на Майдане. С массовых убийств. А потом была Одесса, потом смеялись над жертвами бомбежки в Луганске «самке колорада оторвало ножки», потом клоун Зеленский благодарил АТОшников за то, что «защищаете нас от всякой мрази», были сотни убитых детей Донбасса. Так что Афганистан еще держался, после ухода советских войск. И сейчас, с трудом, пытается вернуть упущенные годы. Украина шагнула сразу в средневековье сразу. И без всяких талибов», – резюмировал Медведев.