Ехануров поблагодарил Путина и венгров

23.02.2019, Киев, Владимир Гладков

К формированию украинской политической нации приложил руку не только президент РФ, но и венгры, которые не могут примирится с тем, что Великой Венгрии уже нет.

Об этом в ходе интервью каналу «NewsOne» заявил экс-премьер Украины Юрий Ехануров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идет формирование украинской политической нации. Во-первых, спасибо Путину, серьёзный был его вклад в формирования политической нации, теперь венгры добавляют. Вот я был там, в этой местности в свое время, мы открывали школу, и я помню, как ехал и меня поразило то, что нет надписей и указателей, которые показывают, что здесь Украина. Всё на венгерском языке. Это ненормальное явление.

Венгры не могут примириться, что Великая Венгрия исчезла. Часть Венгрии, которая была когда-то в империи Австро-Венгрии, сейчас в Румынии, часть у нас, другая часть в Словакии и это вызывает беспокойство, и это шовинизм. Ну что вам сказать, к сожалению, посмотрите, что творится в Италии и т.д. Это нам нельзя, чтобы у нас был национализм, потому что это не любят россияне и это не хотят видеть европейцы, а вот им можно. И вы посмотрите, что творится во Франции и так далее, то есть, национальное движение всё равно идет», – заявил Ехануров.

Напомним, ранее экс-премьер заявлял, что европейские страны не желают признавать Россию «агрессором» и разрывать с ней деловые отношения, поэтому Киеву остается надеяться только на поддержку США, у которых сейчас тоже много своих проблем.