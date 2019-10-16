В Москве советуют Зе со всей серьезностью прислушаться к предостережению Пушилина

16.10.2019, Москва, Максим Карпенко

Заявление главы ДНР Дениса Пушилина о необходимости переучреждения Украины логично и сделано в ответ на провокации с украинской стороны. По мнению российского политолога Армена Гаспаряна, проблема переучреждения Украины стояла на повестке дня еще в 90-х годах.

Об этом Гаспарян заявил в комментарии «ПолитНавигатору».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если Украина вопреки тексту «Минских соглашений» выставляет условие о демонтаже ДНР и ЛНР, тогда встречное предложение – давайте ликвидируем Украину. И будем исходить из этого. Потому что она вызывает гораздо больше вопросов. По факту, например, своего создания, по факту территорий и так далее. Если Зеленский решил, что таким образом он может решать вопросы – окей, это история с двусторонним движением. Он может получить ответ. Тем более, что вопрос о переборке Украины вставал очень давно, еще задолго до событий на Майдане. А то, что последовало, в очередной раз показало правильность тех оценок в 90-х годах. Зеленский решил повысить таким образом ставки в этой игре, но это ни к чему не приведет, потому что то называется шантаж. Ни с Россией, ни с республиками Донбасса этот номер не пройдет. Поэтому заявление Пушилина нужно воспринимать исключительно в сфере правильного прямого ответа на действия Киева», – заявил Гаспарян.

Его мнение поддержал главный редактор российского журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко:

«Очевидно, это ответ на требования Киева ликвидировать ДНР и ЛНР, что только после этого можно выполнить «Минские соглашения». Это такой такой контр-ход. Разумеется, он носит, прежде всего, пропагандистский характер. Донбасс и Украина находятся в ситуации острой информационной войны. В данном случае, очевидно, руководство ДНР так отреагировало на соответствующие заявления, которые прозвучали на Украине. Это нереально, разумеется. Смысл понятен – точно также, как невозможно ликвидировать государство Украина, так же невозможно ликвидировать и ДНР, и ЛНР», – считает Коротченко.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская власть не собирается выполнять обязательства, взятые Киевом в рамках Минских соглашений, а потому необходимо переучредить Украину. Такое заявление прозвучало в ответ на озвученные Леонидом Кучсой в Минске предварительные условия Киева относительно выполнения минских срглашений. Первым условием со стороны Киева является демонтаж ЛНР и ДНР.