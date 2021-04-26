Ельцинский зять и советник Путина сорвался с цепи и нагавкал на Россию

26.04.2021, Москва, Елена Острякова

Советник нынешнего президента РФ и зять покойного Бориса Ельцина Валентин Юмашев подверг сомнению легитимность белорусского лидера Александра Лукашенко и раскритиковал русский народ за приверженность политике Путина.

«У нас есть прекрасный пример Белоруссии. В 1994 году на выборах побеждает Лукашенко. И после этого в Белоруссии выборы закончились. Через 26 лет народ озверел и вышел на улицы», – сказал Юмашев в интервью «Форбс».

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Интервью вышло два дня назад и не сразу привлекло внимание, поскольку носило большей частью мемуарный характер, передает корреспондент «Политнавигатора».

Юмашев в нем восхвалял покойного тестя и «святые 90-е», а также ругал русский народ, который не оценил свободы.

«Самое главное, что не удалось в 1990-е, — построить зрелое общество, чтобы оно было самодостаточным, ответственным, чтобы оно отстаивало свои права, боролось за них. Мы увидели, насколько легко наше общество жертвует свободами», – обличал Юмашев.

Поскольку он находится в должности советника президента, сегодня у пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова журналисты потребовали объяснений, ведь Кремль поддерживал и продолжает поддерживать белорусского лидера.

Песков подчеркнул, что слова Юмашева не имеют отношения ни к официальной позиции России, ни к мнению Владимира Путина.

«Два раза «нет». Это никоим образом не имеет никакого отношения к точке зрения президента и официальной позиции страны», – сказал пресс-секретарь президента.

Комментаторы сочли интервью ельцинского зятя демаршем так называемой Семьи против действующей власти. Не секрет, что «семейные» не довольны жесткой позицией Кремля в отношении Запада.

«Юмашев транслирует недовольство либеральной части околокремлевских элит тем, что Кремль слишком глубоко вписался в лукашенкину шпионско-диверсионную конспирологию. Мотив российских силовиков здесь понятен — интеграция по линии спецслужб и создание возможно большего расстояния между США и «партией Макея» (прозападный министр иностранных дел Белоруссии – ред.) внутри окружения Лукашенко.

Однако эта комбинация силовиков вредит отношениям Семьи с администрацией Харрис, о чем и сигналит Юмашев», – написал в своем телеграм-канале политолог Максим Жаров.