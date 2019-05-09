Елена Бережная рассказала подробности своего задержания в Киеве

09.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Киевская правозащитница Елена Бережная была задержана сотрудниками нацполиции без каких-либо оснований, при этом на ней не была одета футболка с цветами Георгиевской ленты, как предполагалось ранее.

Об этом она сама сообщила на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Друзья! Мое сегодняшнее задержание полицейскими-избивателями не связано с никакой Георгиевской лентой! Я была одета в чёрный свитер и джинсы! Как соорганизатор акции «Никто не забыт! Ничто не забыто!» я с единомышленниками приехала в 7 часов 50 минут, предъявила паспорт и прошла проверку через пункт пропуска – цветы, сумка и пакеты с водой, стаканчиками и бутербродами для Ветеранов! Общалась с руководством нацполиции Киева по пропуску музыкантов оркестра и баяниста! Затем меня окружило более десяти полицейских, которые потащили к машине, применяя насилие! Там мне не могли пояснить, почему я задержана! Один из сотрудников пояснил, что для выяснения личности!», – написала Бережная.