Кривлянья нациков в Киеве не помешали «Бессмертному полку»

09.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Колонна участников акции «Бессмертного полка» прошла по центру Киева от станции метро Арсенальная до Вечного огня в парке Славы.

Мероприятие освещали украинские СМИ, такие как «Радио Свобода» и «Громадское ТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По разным оценкам, акция собрала несколько тысяч человек. Люди шли с цветами и портретами родственников – участников Великой Отечественной войны. Украинские националисты и радикалы традиционно устраивали перфомансы и провокации на пути следования марша «Бессмертного полка».

«Жовто-блакитные наши флаги, мы к победе – сабли вверх! Будет Украина вильна, будет ненька самостийна! Москалей на ножи! Батька Бандера к нам придёт и за Украину всех нас поведёт! Москалей на ножи!» – кричали националисты.

«Слава воинам войны с Россией!» – выкрикивали радикалы, однако вскоре эти крики утонули в антифашистском лозунге, звучащем от участников колонны.

Репортёр «Громадского» имел неосторожность в прямом эфире поинтересоваться, что вкладывают люди в лозунг «Фашизм не пройдёт!» и в адрес кого он звучит.

«Тому «попелю», это «сопля» по-польски, и кличка у него «Баба» была», – рассказал мужчина.

«Это вы про кого?» – прикидывался журналист.

«Не знаете? Про «Бандюру». У меня матушка войну пережила, при одном только слове «Бандюра» её колотило. Сейчас это адресовано тем, кто его героем обозначил», – объяснил участник акции.

Корреспондент «Радио Свобода» побеседовал с ветераном, на котором среди множества наград в том числе были знаки за взятие Берлина и Варшавы.

«Мы из одного котелка кушали с товарищами одной ложкой. «Ты москаль, я хохол» – называли, «тамбовский волк», мы же одной ложкой делились, а сейчас затеяли войну. Кто затеял? Не я, конечно. Мой внук воюет за Украину. Секретная часть, миномёт таскает. Вот, привезут его в гробу, что деду делать?» – рассказал ветеран.

Также в ходе мероприятия не обошлось без вмешательства полиции.

«В Киеве полицейские вывели женщину с красной звездой на пилотке за пределы проведения акции. Участники шествия просят правоохранителей отпустить пожилую женщину. Обстановка напряженная», – сообщает телеграмм-канал правозащитного движения «Успешная варта».

«Еще одна участница акции в Киеве пришла на мероприятие с изображением Георгиевской ленты это вызвало возмущение прохожего. Он попытался прорваться к женщине, но ее обступили другие участники и правоохранители.

Полиции диалога удалось уладить конфликт, убедив мужчину, что на ленте изображены красный и черный цвета, которые являются символами УПА», – чуть позже добавили правозащитники.

Кроме того, перед началом марша «Бессмертного полка» была задержана киевская правозащитница Елена Бережная за футболку, на которой якобы присутствуют цвета Георгиевской ленты.

Отметим, что после подобного инцидента в прошлом году женщина в суде доказала, что на футболке данная лента или ещё цвета отсутствуют. При этом Бережная взяла с собой все соответствующие документы.

«Для правоохранителей и разного рода ублюдков! Завтра на акцию «Никто не забыт! Ничто не забыто!» я вновь одену футболку Фирмы «ZARA» ! На этой футболке отсутствует Георгиевская Ленточка, что установлено судом! Прилагаю определения суда! В отношение работников полиции и праворадикалов, которые в прошлом году нанесли мне телесные повреждения, возбуждено уголовное дело, двоих полицейских уже уволили! Поэтому предупреждаю! Любой, кто завтра приблизится ко мне ближе нежели на полметра, ждут неприятности!

Ознакомьтесь с прилагаемыми документами! Я законопослушный гражданин, хоть и считаю противоправными большинство принятых законов этой псевдовластью! Поэтому, я имею право одевать что считаю необходимым!» – писала вчера правозащитница на своей странице в «Facebook».

«Ее отвезли в районное управление полиции для проведения профилактической беседы», – рассказал зампред Нацполиции Андрей Крищенко.

Также по информации, озвученной им на брифинге, по факту использования запрещенной советской символики в Киеве было составлено три административных протокола.