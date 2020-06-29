Епифаний и Филарет вновь обвинили друг друга в работе на Москву

29.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Глава так называемой ПЦУ Сергей «Епифаний» Думенко, получив от Константинопольской патриархии томос, оказавшийся актом, который ставит в зависимое положение украинских верующих, играет на руку Кремлю.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф TV» заявил глава раскольничьего «Киевского патриархата» Михаил «Филарет» Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это неправда. Я беспокоюсь не про Россию, и не про Русскую Православную Церковь, а про Украину и про украинскую церковь, и то, что ПЦУ попала в зависимость от Константинополя – это выгодно Москве», – заявил Филарет в ответ на процитированные обвинения в работе на Москву в свой адрес от Епифания.

«Москва теперь говорит архиереям и духовенству УПЦ Московского Патриархата: «вы не хотите идти с нами, а хотите идти под греков?». Если до получения томоса в Киевский патриархат перешло более 500 приходов, то, когда получили томос, остановился переход из Московского патриархата в ПЦУ.

Из-за такого томоса украинские приходы закрепились за Москвой, кто в таком случае служит Москве? Если бы томос был настоящий, то переход из Московского Патриархата продолжался бы.

Так кто больше служит Москве, киевский патриарх Филарет или Епифаний? Который получил этот томос и поддерживает его. Не нужно говорить неправду, а более не нужно говорить полуправду», – возмутился раскольник.

Напомним, ранее Филарет призвал граждан своей страны бороться против созданной под патронатом Константинопольского патриархата ПЦУ и покровительствующего ей экс-президента Петра Порошенко.