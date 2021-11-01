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01.11.2021 09:52 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Религия, Скандал, Сюжет дня, Украина
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Епифаний объявил Филарета вне закона

Новости УкраиныВыходец из неканонический УПЦ киевского патриархата так называемый предстоятель ПЦУ Епифаний (Сергей Думенко) запретил...

Выходец из неканонический УПЦ киевского патриархата так называемый предстоятель ПЦУ Епифаний (Сергей Думенко) запретил главарю УПЦ КП Филарету совершать постриг и рукоположение, объявив эти действия недействительными.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Епифаний напомнил, что Филарет в ПЦУ считается «почетным патриархом» и лишен права правящего епископа.

«Это означает, что вам как отставному епископу запрещается совершать действия, которые являются исключительной прерогативой правящего епископа, включая благословение монашеских обетов, рукоположение в любой священный чин, награждение церковными наградами, выдавать документы о назначении и увольнении клириков и других церковных чиновников, созывать церковные собрания и возглавлять их для решения любых вопросов», – говорится в послании Епифания Филарету.

«Исходя из этого и имея соответствующее подтверждение в вышеупомянутом постановлении Священного Синода, я еще раз вынужден предупредить вас, что любое служение, совершаемое вами и под вашим руководством в сане архиерейского рукоположения, как совершенное в состоянии запрета, антиканонический и над лицами, которые не были соответствующим образом избраны Церковью для епископского служения, – не признается действительным сейчас и не может быть признанным в будущем», – добавил глава ПЦУ.

Ранее Филарет заявил об обмане и подчеркнул, что в истории с предоставлением томоса ПЦУ предстоятель Епифаний и экс-президент Петр Порошенко действовали в угоду личным интересам.

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