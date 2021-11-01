Епифаний объявил Филарета вне закона

01.11.2021 09:52 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Выходец из неканонический УПЦ киевского патриархата так называемый предстоятель ПЦУ Епифаний (Сергей Думенко) запретил главарю УПЦ КП Филарету совершать постриг и рукоположение, объявив эти действия недействительными.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Епифаний напомнил, что Филарет в ПЦУ считается «почетным патриархом» и лишен права правящего епископа.

«Это означает, что вам как отставному епископу запрещается совершать действия, которые являются исключительной прерогативой правящего епископа, включая благословение монашеских обетов, рукоположение в любой священный чин, награждение церковными наградами, выдавать документы о назначении и увольнении клириков и других церковных чиновников, созывать церковные собрания и возглавлять их для решения любых вопросов», – говорится в послании Епифания Филарету.

«Исходя из этого и имея соответствующее подтверждение в вышеупомянутом постановлении Священного Синода, я еще раз вынужден предупредить вас, что любое служение, совершаемое вами и под вашим руководством в сане архиерейского рукоположения, как совершенное в состоянии запрета, антиканонический и над лицами, которые не были соответствующим образом избраны Церковью для епископского служения, – не признается действительным сейчас и не может быть признанным в будущем», – добавил глава ПЦУ.

Ранее Филарет заявил об обмане и подчеркнул, что в истории с предоставлением томоса ПЦУ предстоятель Епифаний и экс-президент Петр Порошенко действовали в угоду личным интересам.