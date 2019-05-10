Епифаний заговорил об угрозе потери томоса

10.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Возвращение подчиняющейся Константинополю Православной Церкви Украины в структуру возрожденного Филаретом Киевского патриархата будет означать “потерю томоса и всех достижений церковной независимости”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение высказал глава ПЦУ митрополит Епифаний в интервью киевскому изданию LB.ua.

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«…В условиях после объединения и получения Томоса идея Киевского патриархата в том виде, каким он был до Собора (Объединительного — ред.), которая в свое время дала жизнь, дыхание, — может эту жизнь и забрать, расколоть поместную церковь. Сегодня возвращение к предыдущей структуре Киевского патриархата будет означает возвращение назад, в изоляцию, потерю Томоса и всех достижений церковной независимости», — подчеркнул он.

По словам Епифания, если бы не было решения Поместного собора Киевского патриархата о прекращении деятельности религиозного объединения УПЦ КП путем объединения и присоединения к создаваемой Православной церкви Украины, о прекращении действия Устава и всех уставных органов УПЦ КП — не состоялся бы и Собор, который объединил УАПЦ и УПЦ КП в единую ПЦУ.

«Поэтому говорить о том, что сейчас, вопреки постановлениям Поместного собора УПЦ КП и Объединительного собора 15 декабря 2018 года, в дальнейшем структурно существует Киевский патриархат — неправильно. Это неправильно и фактически, и тем более юридически», — говорит Епифаний.

При этом, по словам Епифания, украинская церковь по всем критериям заслуживает получения статуса патриархата в будущем.

«Но поднимать этот вопрос перед Вселенским Патриархом будет возможно тогда, когда в поместной церкви объединится если не все украинское православие, то его подавляющее большинство», — заявил митрополит Епифаний, добавив, что об этом в своих интервью не раз говорил и сам патриарх Филарет.

Предстоятель ПЦУ также заявил, что не получал от Филарета приглашения на торжественное молитвенное общение в память о священномученике Макарии, запланированное на 14 мая.

Приглашение все же поступило после того, как информацию об этом распространили средства массовой информации. При этом отмечается, что митрополит Епифаний получил приглашение также на бланке УПЦ КП, которой юридически не существует, но на существовании которой настаивает Филарет.

«До меня дошла информация из средств массовой информации, что вы выразили недовольство тем, что я не пригласил вас на празднование памяти священномученика Макария, митрополита Киевского. Причина заключается в том, что вы после избрания предстоятелем УПЦ ни разу со мной не проводили Божественную литургию — в течение пяти месяцев… Поскольку своим недовольством вы выразили желание принять участие в праздновании покровителя нашей украинской православной церкви сщмч. Макария, митрополита Киевского, я с радостью приглашаю Ваше Блаженство на праздник святителя Макария в кафедральном патриаршем соборе 14 мая 2019 года», — цитирует издание текст приглашения, поступившего митрополиту Епифанию от имени патриарха Филарета.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, Филарета уличили в желании возродить УПЦ КП во главе с самим собой, что привело бы к расколу созданной Порошенко и Константинополем ПЦУ.