12.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Азербайджан, Армения, Война, Вооруженные силы, Нагорный Карабах, Политика, Россия
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Ереван признал, что военного решения карабахского конфликта нет


В Армении утверждают, что им, в отличие от Баку, невыгодно нарушение перемирия с Азербайджаном

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известями» заявил вице-спикер армянского парламента Ален Симонян.

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По его словам, Армения не участвует в боевых действиях против Азербайджана и не располагает информацией об ударах по азербайджанскому городу Гянджи.

«Перемирие должно продлиться столько, сколько понадобится для мирного решения этого вопроса. Мы всегда говорили, что военного решения в этом вопросе нет, хотя азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что намерена решать вопрос военным путем. Стоит поэтому задаться вопросом, кому будет выгодно нарушение перемирия. Нам – точно нет», – сказал Симонян.

Напомним, что на днях было объявлено о перемирии в Нагорном Карабахе, где выспыхнули ожесточенные бои между армянами и азербайджанцами за контроль на регионом. Но уже этой ночью азербайджанские войска нанесли удары по карабахской столице.

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