Ереван признал, что военного решения карабахского конфликта нет

12.10.2020, Москва, Олег Кравцов

В Армении утверждают, что им, в отличие от Баку, невыгодно нарушение перемирия с Азербайджаном

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известями» заявил вице-спикер армянского парламента Ален Симонян.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, Армения не участвует в боевых действиях против Азербайджана и не располагает информацией об ударах по азербайджанскому городу Гянджи.

«Перемирие должно продлиться столько, сколько понадобится для мирного решения этого вопроса. Мы всегда говорили, что военного решения в этом вопросе нет, хотя азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что намерена решать вопрос военным путем. Стоит поэтому задаться вопросом, кому будет выгодно нарушение перемирия. Нам – точно нет», – сказал Симонян.

Напомним, что на днях было объявлено о перемирии в Нагорном Карабахе, где выспыхнули ожесточенные бои между армянами и азербайджанцами за контроль на регионом. Но уже этой ночью азербайджанские войска нанесли удары по карабахской столице.