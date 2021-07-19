Ермак и Аваков: украинские крысы пожирают друг друга

19.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украинским чиновникам наплевать на интересы родной страны – они лишь конкурируют между собой за власть и ресурсы.

Об этом в эфире интернет-канала «Русский интерес» заявил редактор раздела «История» на сайте «Украина.ру», политический эмигрант и кандидат исторических наук Александр Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я общался с товарищем из Киева, который говорит непосредственно с людьми из офиса президента Владимира Зеленского. Когда я спросил «Кто уволил Авакова », он ответил, что Ермак. А далее началось то, во что я сразу не мог поверить, а мой собеседник в Киеве не мог понять, чего я не понимаю. Мы с ним говорили по-русски, но на разных языках», – сказал Васильев.

«Он мне объяснил, что не является секретом, что Ермак воевал против Авакова, и, в конце концов, он мне рассказал, что Аваков носил Зеленскому на стол доносы о том, что люди Ермака коррупционеры. Это Украина – война компроматов. В этой войне побеждает Ермак», – отметил эксперт.

«На что я говорю: «Ты понимаешь, как это выглядит со стороны, что Авакова увольняет не Зеленский, а американцы, как отношение колонии с метрополией». Человек сначала не понял, о чём я говорю. Когда я ему это объяснил, он ответил: «Знаешь, тут никто об этом не думает». Все эти Макрон, Меркель и Путин, война геополитических платформ – там людям бы продержаться неделю, это крысы в банке грызут друг друга, и жрут друг друга. Это Украина, это её соль и квинтэссенция, им по барабану на всё, они просто борются за власть, деньги и ресурсы», – заключил Васильев.