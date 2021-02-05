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05.02.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия
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ЕС боится полностью разругаться с Москвой


Европейский союз не горит желанием окончательно рассориться с Россией из-за осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Независимой газете» заявил ведущий сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

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«Руководство ЕС, особенно исполнительная власть, нацелены на то, чтобы с Россией не прерывать контакты. Это не потому, что они нас любят, а потому, что без РФ не решить ни одной крупной мировой проблемы», – говорит эксперт.

При этом он обращает внимание, что риторика Запада зачастую нацелена на конфронтацию.

«Чего стоит только призыв освободить Навального тогда, когда приговор по его делу уже вынесен», – сказал Федоров.

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