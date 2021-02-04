«Кто моргнет первым». Начинается дипломатическая война между РФ и ЕС

04.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Москва готовится к жесткому спору с Европейским союзом, который потребовал освободить блогера Алексея Навального, осужденного в Москве за мошенничество.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» пишет «Коммерсант» в материале, посвященном начинающемуся визиту в РФ Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля

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Отмечается, что этот визит «во многом станет моментом истины в отношениях России и ЕС», тем более что ранее Боррель призвал к «немедленному освобождению» Навального.

«Между тем, учитывая заведомую невыполнимость требования «немедленного освобождения» Алексея Навального уже после вынесения ему обвинительного приговора, Москва демонстрирует ответную жесткость и готовность вовлечь Запад во встречный спор о том, как демократические права и свободы соблюдаются в цитаделях «либеральной демократии», – пишет газета.

Так, в преддверии визита Борреля глава МИД РФ Сергей Лавров сыграл на опережение, сообщив, что российское дипломатическое ведомство подготовило видеоряд о том, как «незаконные акции подавляются на Западе и как российская полиция реагирует на бесчинства у себя».

Глава российской дипломатии призвал европейского коллегу перед визитом в Москву ознакомиться с видеоматериалами, чтобы вести разговор «на основе конкретных фактов с обеих сторон, а не голословных утверждений».

В свою очередь директор Центра политических исследований Андрей Федоров считает, что Боррель стоит перед почти неразрешимой задачей.

«В Брюсселе ждут от него демонстрации жесткости и выдвижения фактического ультиматума России. Однако такая позиция будет означать заведомый провал визита, что явно не устроит самого господина Борреля. Ему предстоит попытаться сохранить в неизбежном противостоянии элементы выборочного сотрудничества. Это означает, что главные дипломатические сражения впереди и в них будет действовать принцип «кто моргнет первым», – убежден Федоров.