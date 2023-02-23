ЕС и НАТО: Западные Балканы могут стать «вторым полем битвы» между Западом и Россией

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Опасения по поводу влияния России на Западных Балканах, которые до сих пор не оправились от этнических войн 1990-х годов, усилились на Западе с момента начала СВО, отмечает американский портал CNBC.

Издание приводит алармистские комментарии высокопоставленных чиновников ЕС и НАТО, призывающих усилить противодействие России в регионе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западные Балканы, группа из шести стран, которые, как неоднократно заявляли чиновники Европейского Союза, принадлежат к европейской семье, в которую входят Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Косово, Северная Македония и Сербия. Регион в Южной и Восточной Европе, который населяют примерно 18 миллионов человек, известен как арена геостратегического соперничества с Москвой, Брюсселем и Вашингтоном среди этих жокеев для влияния» – напоминает CNBC.

Обещанное принятия этих стран в Европейский Союз рассматривается как самый мощный инструмент Запада по стабилизации и интеграции региона, и лидеры Западных Балкан приветствовали новый подход к укреплению связей с ЕС. При этом Брюссель обвиняет Кремль в использовании этнических и религиозных разломов, чтобы подорвать эти усилия.

Москва, которая давно культивировала связи с Сербией и другими союзниками в регионе, опровергает заявления о том, что она стремится сеять хаос по всему региону.

«Чиновники ЕС стремились подтвердить важность привлечения Западных Балкан в Евросоюз с момента вторжения России на Украину, и резко поменяли критический тона, превалировавший всего за несколько месяцев до этого. Брюссель похвалил региональных лидеров за развитие в правильном направлении в конце прошлого года. Петер Стано, представитель главы европейской дипломатии отвергает критику ЕС за то, что блок сделал недостаточно для поддержки принятия Западных Балкан» – отмечает портал.

«Наверняка, Западные Балканы – это второе поле битвы для России с точки зрения иностранного вмешательства и манипуляции с информацией. Это происходило и раньше, но после Украины это усилилось, включая кибератаки и попытку подорвать стабильность, потому что Владимир Путин не хочет, чтобы регион приближался к ЕС», – сказал Стано в комментарии CNBC.

В свою очередь, в НАТО подтверждают стратегическую важность Западных Балкан для Альянса.

«Понятно, что российское вторжение на Украину влияет на стабильность наших уязвимых партнеров и подвергает их большему риску зловредного влияния. Мы будем продолжать работать вместе, чтобы сохранить стабильность, а также поддержать реформы и устойчивость в регионе, потому что безопасность и стабильность на Западных Балканах важны для НАТО, а также для мира и стабильности в Европе» – сказал неназванный представитель НАТО, которого цитирует CNBC.

В ответ на запрос о комментарии представитель Государственного департамента США заявил CNBC, что Вашингтон остается глубоко вовлеченным в регион, описывая будущее Западных Балкан как «исключительно в ЕС».

«Мы не должны позволять российскому правительству использовать войну, чтобы сдержать прогресс стран Западных Балкан», – сказал американский дипломат.

Учитывая тот факт, что в последнее время в регионе Западных Балкан все примеры так называемого «зловредного влияния России» оказывались фейками, а уровень конфликтности в Боснии и Герцеговине (БиГ) и сербском автономном крае Косово снизился, такой материал американского СМИ вызывает настороженность. Он может служить прикрытием очередной кампании Запада по принуждению властей БиГ Сербии к ведению санкций против России.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 11 февраля президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские власти ожидают «подходящий момент» для введения санкций против России, и «вопрос стоит не о месяцах».