ЕС и США неожиданно разошлись по вопросу Косово: Сербию «разводят» на санкции против России

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Позиции ЕС и США в вопросе самопровозглашённой «Республики Косово» неожиданно разошлись. С одной стороны, в Европарламенте предлагают поддержать заявку албанских сепаратистов из Приштины на вступление в Евросоюз. С другой – Госдеп США рекомендовал отложить принятие «Республики Косово» даже в Совет Европы.

Однако взамен за подобную временную поддержку в вопросе Косово Вашингтон может потребовать от Белграда ввести санкции против Москвы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В опубликованном 31 января проекте доклада Европарламента по Косово заявка Приштины на членство в Евросоюзе получила одобрение. Также в документе речь идет о либерализации визового режима для самопровозглашенной республики.

По мнению еврочиновников, политика «Республики Косово» соответствует внешней политике ЕС, в том числе благодаря «осуждению нападения России на Украину» и введению санкций против Москвы и Минска. Документ, подписанный докладчиком по Косово Виолой фон Крамон, призывает страны Евросоюза, не признавшие независимость Косово, сделать это, а также оказать поддержку вступлению Косово в Совет Европы и НАТО.

В тот же день появилась информация о том, что США рекомендовали отложить принятие «Республики Косово» в Совет Европы. Посольства Соединенных Штатов Америки направили ноту в МИД стран присутствия, входящих в Совет Европы, с рекомендацией отложить рассмотрение членства самопровозглашенной республики Косово в этой организации, пока Приштина не изменит свой подход к формированию Союза сербских муниципалитетов «на конструктивный» (речь идет о гарантировании прав жителей сербских анклавов).

По мнению Вашингтона, косовские власти, обязавшиеся ещё в 2013 году сформировать этот орган, защищающий права сербов края, но до сих пор не выполнившие этот пункт Брюссельского соглашения, могли бы разблокировать дальнейшие переговоры с Белградом, если бы приступили к образованию Сообщества сербских муниципалитетов.

По информации европейских СМИ, такую позицию США поддерживают Франция, Италия и Германия.

Напомним, что формирование в Косово и Метохии Сообщества сербских муниципалитетов (де-факто сербской автономии) – один из ключевых пунктов подписанного в 2013 году Брюссельского соглашения между Белградом и Приштиной, который власти в Приштине под разными предлогами отказываются исполнять. А в 2015 году так называемый «конституционный суд Республики Косово» постановил, что некоторые пункты Брюссельского соглашения не соответствуют законам провозглашённой албанскими сепаратистами «Республики Косово», поскольку речь идёт о создании объединений на этнической основе.

При этом комментаторы в Сербии отмечают, что речи о смене политики США по поддержке «Республики Косово» не идёт, ведь даже в вопросе приёма этого самопровозглашённого государства в Совет Европы в Вашингтоне говорят лишь о приостановке процесса.

Взамен же за это США могут потребовать от Сербии не только активизации переговоров об урегулировании с властями в Приштине, но и введения санкций против России. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что представители Запада ультимативно требовали от него сделать оба эти шага до 24 февраля 2023 года, годовщины начала СВО.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что международное сообщество аннексировало Косово, отобрав его у Сербии.