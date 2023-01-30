Президент Хорватии: Запад отнял у Сербии Косово, Крым никогда больше не будет украинским

Международное сообщество аннексировало Косово, отобрав его у Сербии. Однако нужно понять, что Сербия и Россия – это не одно и то же, поэтому Крым никогда больше не будет украинским. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

Он также добавил, что пытается открыть глаза другим, потому что страны Запада «вступают в войну со сверхдержавой», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Вы ещё не поняли, что Сербия и Россия не одно и то же? Это, к сожалению, болезненный факт. Мы аннексировали Косово. Мы и международное сообщество. Отобрали у Сербии. Кто это сделал, кроме нас?.. Потому вопрос не в Косово, а в концепции, согласно которой кто-то думает, что имеет право на подобные действия. Так будет и с Крымом – Крым никогда больше не будет Украиной. Об этом говорят ведущие немецкие генералы», – заявил Миланович.

Хорватский президент подчеркнул, что нужно как можно скорее прекратить боевые действия на Украине, а позиция Запада, который выступает за их продолжение, глубоко аморальна.

«Вопрос в том, сколько ещё мы будем помогать Украине. Ведь это не помощь, это пытка. Их надо заставить сесть за стол переговоров. Разве для этого 300 тысяч украинцев должны умереть? Моему сердцу больно смотреть на это. Но вопрос в тех, кто поддерживает конфликт – и наблюдает за ним из безопасных мест, зная, что их города не сгорят. Это Армагеддон, хотя я не верующий, но я начитан об этом. То, что мы делаем как коллективный Запад, глубоко аморально. Немецкие танки еще больше объединят русских. И Китай», – отметил Зоран Миланович.

По его мнению, эскалация конфликта может привести к ядерной войне, и он пытается объяснить это другим западным политикам.

«Можно ли победить такое государство, как Россия, обычными средствами? Можно, если разорвать его на части. Но тогда, в конечном итоге, они могут использовать своё ядерное оружие. Именно так ядерные державы могут «проиграть войну». Я пытаюсь открыть глаза другим, потому что мы вступаем в войну со сверхдержавой» – сказал Зоран Миланович.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну против России.