ЕС может отменить безвизовый режим для граждан Сербии

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Сербия рискует лишиться безвизового режима с Евросоюзом.

Это произойдет, если страна не сократит поток мигрантов из третьих стран, которые без виз въезжают в Сербию, а затем попадают на территорию ЕС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ожидаю, что Сербия и другие страны региона будут сотрудничать и согласовывать свою визовую политику с ЕС. Приостановка безвизового режима не исключается как вариант, но я надеюсь, прежде всего, на хорошее сотрудничество», – заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон в Люксембурге перед началом встречи глав МВД стран-членов ЕС.

Министры внутренних дел стран ЕС должны обсудить меры реагирования на значительное увеличение притока мигрантов, въезжающих в страны ЕС через Западные Балканы.

Приток мигрантов в ЕС в 2022 году многократно увеличился по сравнению с прошлым годом, и в качестве особой проблемы в Брюсселе выделяют безвизовый режим, который действует у Сербии с некоторыми странами Азии, Африки и Южной Америки. Граждане этих стран свободно въезжают в Сербию, а затем оказываются в странах ЕС. Дипломатические источники утверждают, что подобная проблема существует и с визовой политикой Албании.

Количество граждан Индии, Бурунди, Туниса и Кубы, обратившихся за убежищем в странах ЕС, в этом году многократно возросло. По данным СМИ, число граждан Индии и Кубы, въезжающих в ЕС через Западные Балканы, увеличилось почти в десять раз по сравнению с прошлым годом. Илва Йоханссон указала, что большой приток индийцев был зафиксирован в Австрии, в то время как в Бельгии значительно увеличилось количество граждан Бурунди.

«Тенденции вызывают тревогу. Придётся решать проблему укреплением внешних границ и дополнительным привлечением ресурсов агентства Frontex. Мы свяжемся со всеми партнерами на Западных Балканах, чтобы обеспечить гармонизацию визовой политики» – сказала Йоханссон. Европейский комиссар по внутренним делам также анонсировала серию встреч с представителями стран Западных Балкан в последующие недели в Берлине, Праге и Тиране.

При этом аналитики в Белграде считают, что реальной причиной угрозы приостановки безвизового режима с ЕС для граждан Сербии является отказ властей этой страны ввести санкции в отношении РФ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Европейский Союз всё жёстче требует от властей Сербии введения санкций против России.