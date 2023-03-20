ЕС намерен поставить Киеву миллион снарядов

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Министры иностранных дел и обороны стран-членов ЕС 20 марта достигли согласия относительно выделения двух миллиардов евро на поставки боеприпасов Киеву. Окончательно это решение должен утвердить саммит ЕС в конце недели.

По информации британского агентства Bloomberg, речь идёт об одном миллионе снарядов до конца года, то есть втрое больше, чем поставлено до сих пор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На заседании Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел и обороны, которое прошло 20 марта в Брюсселе, была согласована инициатива, которую выдвинул глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель – о выделении двух миллиардов долларов на совместные закупки боеприпасов для Киева. Деньги будут выделены из так называемого «Европейского фонда мира».

Как сообщило агентство Bloomberg, за эти деньги Киев должен получить миллион артиллерийских снарядов (в основном калибра 155 мм) в течение 2023 года. До сих пор страны ЕС предоставили Украине 350 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, то есть речь идёт об увеличении поставок в три раза.

В минувшую пятницу немецкая деловая газета Handelsblatt сообщила, что группа стран Евросоюза настаивает на включении обязательства по поставке Украине 1 миллиона артиллерийских снарядов до конца текущего года в итоговую декларацию саммита ЕС, который пройдет в Брюсселе 23-24 марта.

Миллиона артиллерийских снарядов 155-го калибра Украине должно хватить на срок от трех до пяти месяцев войны, сказал высокопоставленный чиновник ЕС на брифинге в Брюсселе 10 марта.

Эта оценка расходится с официальной оценкой Киева, где полагают, что миллион снарядов будет израсходован за два месяца. Чиновник ЕС отметил, что он принимает в расчет достаточно скорый выход Украины из нынешней фазы войны, в которой артиллерия играет решающую роль.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Франция тормозит планы Европейского Союза по пополнению запасов артиллерийских снарядов для Киева, требуя, чтобы боеприпасы производились внутри ЕС.