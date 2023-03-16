Париж требует, чтобы ЕС заказывал снаряды для Киева у французских оружейников

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Франция тормозит планы Европейского Союза по пополнению запасов артиллерийских снарядов для Киева, требуя, чтобы боеприпасы производились внутри ЕС.

Об этом 16 марта сообщило британское издание The Telegraph со ссылкой на источники в Брюсселе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Париж, таким образом, пытается направить европейские средства в пользу французской оборонной промышленности, самой мощной в ЕС.

По данным источников Telegraph, Франция хочет получить гарантии того, что соглашение о совместной закупке вооружений стоимостью 2 миллиарда евро пойдет на пользу только фирмам, базирующимся в ЕС. Это требование прозвучало во время переговоров о новой схеме ЕС по закупке одного миллиона 155-мм артиллерийских снарядов для увеличения их поставок Киеву и пополнения истощенных национальных арсеналов.

Согласно этой схеме, страны-члены получат денежные стимулы для централизации и координации закупок между собой в надежде разместить достаточно большие заказы, чтобы убедить производителей вооружений увеличить объемы производства. Французские власти настаивают, что только оборонные компании, базирующиеся в ЕС, должны иметь доступ к новым прибыльным контрактам. В свою очередь, критики французских требований предупреждают, что это может замедлить поддержку Украины, поскольку производственные мощности могут быть более доступны за пределами ЕС.

«Многие страны-члены ЕС выразили мнения, отличные от французского. Если мы хотим действовать немедленно, а это необходимо, очень важно – допустить к схеме компании из стран, не входящих в ЕС. Париж явно отдает предпочтение расходам ЕС на собственную промышленность, а не на поддержку Украины», – сказал изданию один из дипломатов ЕС.

До сих пор страны ЕС предоставили Украине только 350 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, «в которых Киев нуждается больше для удержания линии обороны и начала ожидаемого весеннего контрнаступления», пишет Telegraph. Сейчас Брюссель возместил странам-членам ЕС 450 миллионов евро за эту помощь, по оценочной стоимости 1285 евро за снаряд.

Какую часть из этой суммы получила Франция – неизвестно. Однако на долю французской обороной промышленности приходится более 25% европейского военного потенциала.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Франция выступает против привлечения стран из-за пределов ЕС к деятельности фонда, предназначенного для наращивания производства вооружений, в частности, для Киева.