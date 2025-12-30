ЕС нас не боится, и готов начать войну с РФ уже в 26 году – Клинцевич
Евросоюз готовится к началу большой войны с Россией, потому что уверен в своей неприкосновенности.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я пока вижу предпосылки начала в 26 году боевых действий с европейскими армиями. Европейцы для себя уже такое решение приняли, подтверждением этому являются десятки цитат Орбана, заявления министра обороны России, президента России.
Служба внешней разведки нам сообщала, что британцы уже предпринимали минимум две спецоперации, связанные с эскалацией конфликта через какое-то событие, позволяющее получить обоснование.
Первая – это попытка угона самолетами МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом «Кинжал», который должен был быть запущен куда-то по военной базе. После этого – запуск 5 статьи НАТО, всеми силами навалиться на русских, и закончить конфликт на выгодных для себя условиях.
Потом были вскрыты планы выпуска радиоактивного облака из украинской АЭС, которое пойдёт на Европу», – сказал Клинцевич.
Он подчеркнул, что такие события могут быть использованы, например, как повод введения сил «коалиции желающих» на Украину.
«НАТО готова воевать с русскими при двух условиях. Если это выгодно, а я напомню, что до 35 года запланировали потратить суммарно на вооружение всех европейских армий 6,8 триллионов евро.
И второй момент – если это безопасно. И вот здесь кроется наш ключ, потому что они пока уверены, что безопасно, что Россия никуда там бить не будет. Вот здесь, конечно, я сторонник неких действий более активных. И цели выбирать не только на территории Украины.
Не обязательно ракетами бить, можно мероприятиями. Технически мы все это можем придумать. Реальный запуск беспилотников, мы можем показать, как это будет реально происходить, не с огоньками красивыми вдоль аэродромов, а более технологично», – подытожил он.