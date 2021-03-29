ЕС не торопится идти на поводу Европарламента и открывать границы для Косово

29.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Во время председательства Португалии в Совете ЕС нет никаких реальных шансов, что либерализация визового режима для Косово будет стоять на повестке дня.

Об этом пишет KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вопрос о либерализации визового режима подогревается решением Европарламента. Однако эксперты из Брюсселя, с которыми пообщались журналисты издания, напомнили, что это не первый раз, когда большинство в Европарламенте требует чего-то подобного, а на практике ничего не происходит.

На прошлой неделе на пленарном заседании Европарламент большинством голосов одобрил выводы Отчета по Косово курирующего этот вопрос депутата- сербофобки Виолы фон Крамон. Как и прежде, в этом отчете упоминаются проблемы, стоящие перед Косово, особенно в борьбе с коррупцией и организованной преступностью, судебной реформой, охраной окружающей среды, образованием и здравоохранением. Был повторен призыв к членам ЕС, которые не признали Косово как государство, сделать это как можно скорее, а Совет ЕС без промедления одобрил решение о либерализации визового режима для граждан Косово.

Однако председательство Германии в ЕС во второй половине пошлого года не принесло в этом вопросе ничего нового. Многие дипломаты из других стран ЕС считают, что Германия не была искренней, когда публично пообещала проработать решение о либерализации визового режима. Германия выразила поддержку процессу, выступая за либерализацию визового режима, но этого не особо заметили в ее действиях во время председательства в Евросовете.

Политический кризис в Косово, отсутствие успеха в работе прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и коррупцией на высшем правительственном уровне также повлияли на этот поворот событий. Сейчас в Совете ЕС председателем на ближайшие полгода стала Португалия, и нет никаких реальных шансов, что либерализация визового режима для Косово будет стоять на повестке дня. Эксперты из Брюсселя считают, что вторые полгода 2021 года, когда председательство перейдет к Словении, этот вопрос будет больше интересовать эту страну, но шанс также не велик, что вопрос либерализации визового режима будет в повестке дня.

Главным препятствием в этом вопросе остается противодействие Франции, которую также поддерживают Нидерланды, сполна вкусившие прелести миграции и бедных страны и этнического криминала, в том числе албанского. Франция будет председательствовать в Совете ЕС в 2022 году.