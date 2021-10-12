ЕС не в состоянии подтянуть Украину до статуса кандидата в члены

12.10.2021 16:07 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

У Евросоюза сегодня множество своих проблем и нет таких денег, как в 90-х, чтобы подтянуть Украину до состояния реального кандидата на вступление в ЕС.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Кирилл Молчанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До Евросоюза нам далековато, честно говоря, я не думаю даже, что это будет в 2030 году, потому что следующая на очереди на вступление не Украина, сейчас на очереди Черногория, Сербия – балканские страны», -отметил эксперт.

«Просто они маленькие, маленькое население, их проще переварить будет, это исключительно с европейской позиции, а мы страна большая, с большим населением. И даже если отбросить все разговоры про какие-то реформы, для того, чтобы подтянуть Украину до экономического состояния хотя бы соседних стран, нужно сюда вбухать очень много миллиардов денег. В Польшу в своё время вложили около 90 миллиардов безвозвратных субвенций», – сказал Молчанов.

Однако он добавил, что с тех пор в Евросоюзе многое поменялось.

«Сейчас не 90-е годы, когда были деньги у ЕС, чтобы в кого-то вкладывать, у них сейчас довольно серьёзный институциональный кризис, они сами не знают, как развиваться после выхода Британии. Там уже и Польша задумывается, и Венгрия, мы просто в неудачное время решили евроинтегрироваться, когда эта повестка в ЕС не сильно актуальна», – подчеркнул политолог.

Также он напомнил заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украине для интеграции с ЕС понадобится несколько десятилетий.

«Надо пояснить, что это не просто заявление президента одной маленькой Эстонии, по большому счёту, она передала официальную позицию брюссельских чиновников, стала ретранслятором нарративов, которые сейчас находятся в Брюсселе.

Если бы это сказала Меркель или Макрон, они просто бы сказали, что продались Кремлю и не хотят Украину видеть в ЕС. А когда это говорит дружественная нам Эстония, их очень сложно заподозрить, что они льют воду на мельницу России. Поэтому Кулеба и обиделся после этих слов, в его понимании это было очень недипломатично, но по факту это соответствует, наверное, официальной позиции самого ЕС», – пояснил Молчанов.