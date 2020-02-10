ЕС отказался менять драконовские нормы соглашения об ассоциации с Украиной

10.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Брюссель прохладно отнесся к идее Киева пересмотреть условия ассоциации о так называемой свободной торговле с ЕС.

Об этом в интернет-еженедельнике «Зеркало недели» руководитель экономического отдела представительства Украины при ЕС (2015-2019) Назар Бобицкий.

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Он информирует, что в конце января в Брюсселе состоялось шестое заседание Совета ассоциации Украина – ЕС, в ходе которого Киев получил ряд лестных оценок и обещаний.

Тем не менее, отмечает автор, за чрезвычайно благожелательной атмосферой, в которой Брюссель встретил украинскую правительственную команду, «скрываются довольно четкие и неоднозначные выводы о возможностях и границах возможного».

«Совет продемонстрировал, что Европейский Союз все больше переходит в позицию стратегической обороны, и этот тренд в целом усложнит достижение Киевом поставленных амбициозных задач в первую очередь в торгово-экономической сфере.

Как свидетельствует текст совместного пресс-релиза Совета, а также сигналы руководителей ЕС на совместной пресс-конференции, Брюссель рассматривает зону свободной торговли с Украиной как единственный эффективный механизм реализации потенциала взаимной торговли. Надежды Киева на включение в повестку дня вопроса о ее пересмотре для расширения возможностей украинских экспортеров, очевидно, были решительно отклонены», – подчеркивает Бобицкий.

По его информации, максимум, на что готовы пойти европейцы, — это обновление приложений к соглашению об ассоциации.

«Внесение изменений в его текст, влекущее за собой ратификационное согласие Европарламента и государств — членов ЕС, — для Еврокомиссии табу», – резюмирует дипломат.

Отметим, что так называемая зона свободной торговли подразумевает огромное количество квот для украинской сельхозпродукции, особенно той, которая может стать конкурентом европейской.

Ранее, как сообщал ПолитНавигатор, в Киеве признали, что соглашение об ассоциации с ЕС стало ловушкой для экономики Украины.

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