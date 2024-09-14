ЕС родил три варианта продления антироссийских санкций, чтобы обеспечить Украине обещанный кредит за счет России

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Reuters сообщает: Еврокомиссия представила послам ЕС три новых варианта возобновления антироссийских санкций, что должно обеспечить обещанный кредит Украине на 50 млрд долларов от доходов по российским замороженным активам.

Согласно первому варианту Еврокомиссия предлагает продолжить блокирование активов Центробанка России еще на пять лет, при условии ежегодного пересмотра этих правил. А также предусматривает размораживание этих активов специально сформированным большинством стран ЕС.

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Во втором варианте Европейская комиссия предлагает возобновлять заморозку активов каждые 36 месяцев единогласным голосованием.

Третий вариант — продлить период, когда ЕС будет возобновлять все санкции в отношении России до 36 месяцев. Сейчас санкции ЕС в отношении России могут продолжаться каждые полгода.

Однако каждый из вариантов имеет одно потенциальное препятствие — позицию Венгрии, которая блокирует практически все решения ЕС по Украине.

Как отмечает The Financial Times, Будапешт до сих пор настаивает на нынешней системе пересмотра санкций каждые полгода и пытается и дальше продвигать изъятие некоторых россиян из санкционных списков.

Других членов ЕС пугает риск того, что однажды им все же не удастся на правовых основах преодолеть вето Венгрии и таким образом обеспечить погашение кредита от предоставленных Киеву замороженных активов России.

В то же время, США требуют от Евросоюза устойчивых гарантий в этом вопросе. Внутренние обсуждения изменений механизма продления санкций продолжаются