27.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
ЕС, Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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ЕС солидарно вычеркнул Украину из Европы




Ситуация с пандемией коронавируса в мире показала, что в евроатлантическом сообществе не существует никакой солидарности.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что в западном сообществе никто не оказывает друг другу никакой помощи, а главными борцами с коронавирусом стали Россия и Китай.

«Международный валютный фонд совсем не заинтересован создавать для Украины благоприятные условия. Они что-то там требуют от Украины, Украина это не выполняет – почему, собственно говоря, надо особо помогать, они же не демонстрируют солидарность даже внутри своего сообщества евроатлантического. Никаких примеров солидарности.

Это же надо дожить до такой жизни, когда главным помощником в этой тяжелой ситуации в Италии оказывается Китай и Российская Федерация, у которой просто военные медики по НАТОвским дорогам едут в Бергамо», – изумлен Погребинский.

Напомним, Российская Федерация отправила в Италию несколько самолетов Минобороны с военными медиками и оборудованием для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса.

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