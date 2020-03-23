Подлость на уровне государства: Польша отказалась пропускать русскую помощь Италии

23.03.2020, Москва, Михаил Рябов

Польша отказалась открыть свое воздушное пространство для самолетов Минобороны России, которые направлялись в Италию с военными медиками и оборудованием для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса.

Об этом в своем твиттере сообщил сенатор Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Польша не пропустила российские самолеты с помощью для Италии через свое воздушное пространство. Это подлость на уровне государственной политики. Тем более, что помощь шла в страну-союзницу Польши по ЕС и НАТО. России ни в чем не следует отныне идти навстречу Польше. Ни в чем», – заявил Пушков.

Российский телеведущий Евгений Попов опубликовал карту, на которой видно, что из-за позиции Варшавы самолетам ВКС России пришлось делать крюк – лететь из Москвы в Италию не напрямую, а через Сочи, что значительно удлинило маршрут.

Руководитель RT Маргарита Симоньян считает ситуацию еще одним доказательством кризиса в Евросоюзе. «Коллеги, развал ЕС из кипиай вычеркиваем. Сами справятся», – комментирует Симоньян.

Напомним, что минувшей осенью власти Польши отказались приглашать Россию и Сербию на церемонию по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Напомним также, что несколько месяцев назад Румыния блокировала доставку российской бронетехники в Сербию, которую Москва безвозмездно согласилась передать Белграду. Возможное усиление сербской армии беспокоило НАТО в условиях нового обострения кризиса вокруг Косово.