Европа теряет множество перспективных проектов с Россией из-за своих геополитических игр и потаканий русофобскому курсу.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слишком много перспективных и взаимовыгодных вещей остаётся за рамками взаимодействия России и Европейского союза, и слишком много полезных вещей становится жертвой геополитической игры, русофобов, которые просто хотят делать неприятности для Российской Федерации.

Также это становится инструментом недобросовестной конкуренции, когда под предлогом борьбы с «авторитарными режимами» и проявлениями «русского экспансионизма» можно постараться ослабить партнёров, мы это всё понимаем», – сказал он.