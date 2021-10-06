Закарпатским лесам – конец: в Бельгии и Франции резко подскочил спрос на дрова

06.10.2021 19:41 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Проблемы европейцев – в их русофобском безумии и глубоком непонимании экономики и энергетики.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Америка навязывает Европе зелёную энергетику, тем самым, делая европейские товары неконкурентоспособными, убивая её экономически, американцы говорят: «Покупайте наш газ на танкерах». Европейцы радостно говорят: «Мы готовы! Не будем закупать у «Газпрома». Сейчас все эти танкеры ушли на Восток и кинули Европу, отчего взлетели цены, вот чем оборачивается сотрудничество с американцами. Все проблемы европейцев от их безумия, русофобии, абсолютного непонимания экономики и энергетики. Такое ощущение, что европейские элиты находятся в космосе, в собственных газетах и пропаганде. Там не осталось ни одного эксперта, который может им разъяснить, что с ними происходит, и как они себя убивают», – сказал Матвейчев.

В свою очередь, шеф европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова отметила, что в Европе массово переходят на дрова, потому что цены на газ для потребителя подскочили в два раза.

«Если брать Бельгию, на улице осень, и уже очень холодно – даже морозно. На этом фоне вышли данные, что цена на газ для конечного потребителя по сравнению с прошлым годом вырастет в два раза, на 784 евро, это цена исходя из прошлой недели, сегодняшний пик, конечно, ещё больше взвинтит цены. Поэтому, что будут делать европейцы – большой вопрос. В принципе здесь всегда сильно экономят, и, конечно, отопление дровами, чуть ли не единственный способ. Думаете, что это шутка? Во Франции сейчас резко вырос спрос на всевозможные камины и печки, так же, как и спрос на дрова. Дело в том, что во Франции в октябре повысились цены на газ на 12,6 процентов, а в ноябре должны повысить ещё на 15 процентов», – рассказала Попова.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что в перспективе даже те европейские страны, которые декларируют поддержку Киева в сфере энергетики, будут покупать российский газ, транспортируемый по идущим в обход Украины трубопроводам.