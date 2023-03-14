ЕС увеличил на €2 миллиарда «фонд мира», из которого финансирует вооружение Украины

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Совет ЕС принял решение об увеличении на 2 миллиарда евро финансового потолка так называемого «Европейского фонда мира» (ЕФМ), из которого выделяются средства для оплаты поставок оружия Киеву.

Об этом 14 марта сообщается на официальном портале Совета ЕС, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейский фонд мира стал неотъемлемой частью поддержки ЕС, направленной на укрепление мира и безопасности во всем мире. Сегодняшнее решение поднимает финансовый потолок Европейского фонда мира до 7,979 млрд евро. Обеспечение финансовой устойчивости этого инструмента имеет решающее значение для нашей поддержки не только Украины, но и наших партнеров в других частях Европы, Африки и Ближнего Востока, поскольку их потребности продолжают расти», – приводит портал слова Жозепа Борреля, высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Это решение реализует политическое соглашение, достигнутое 12 декабря 2022 года, когда страны ЕС решили увеличить в 2023 году общий финансовый потолок ЕФМ на 2 млрд евро (в ценах 2018 года), и предусмотреть возможность дальнейшего его увеличения в дальнейшем.

«Европейский фонд мира» был создан в марте 2021 года для финансирования всех мероприятий Совместной внешней политики и политики безопасности ЕС, связанных с военными и оборонными вопросами, с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности.

«Благодаря фонду – ЕС поддерживает Вооруженные силы Украины в рамках семи последовательных пакетов поддержки, а также многие другие страны: Мозамбик, Грузия, Молдова, Мали, Сомали, Нигер, Иордания, Босния и Герцеговина, Ливан и Мавритания», – сказано на портале Совета ЕС, однако более 90% из него потрачено на закупки оружия для Киева.

На начало февраля 2023 года в Евросоюзе оценивали общую военную помощь стран-членов ЕС для Киева в 12 миллиардов евро – как через «Европейский фонд мира», так и на двусторонней основе.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 9 марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил выделить 1 млрд евро на проведение экстренных поставок Киеву боеприпасов из резервов на складах стран-членов ЕС.