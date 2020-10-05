Еще не сдулись: Как прошел воскресный Беломайдан

05.10.2020, Москва, Елена Острякова

Очередной протестный марш состоялся в воскресенье в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Численность его участников можно оценить по фото и видео. Провластные и российские СМИ утверждают, что манифестантов было немного.

Пока формировались колонны, правоохранители пытались их разогнать при помощи водометов. Происходили задержания.

Поскольку польские кураторы протеста через сеть Telegram-каналов заявили темой марша поддержку «политзаключенных», конечной точкой маршрута шествия стало ИВС на улице Окрестина, где содержатся многие белорусские майданщики.

Когда колонна подошла к ИВС, протестующие принялись хулиганить. Долго звонили в дверь и заглядывали в глазок. После этого они наклеили на дверь и вывеску портреты «политзаключенных» и националистическую символику, расписали стену и разошлись.