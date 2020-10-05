05.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Оппозиция
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Еще не сдулись: Как прошел воскресный Беломайдан


Очередной протестный марш состоялся в воскресенье в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Численность его участников можно оценить по фото и видео. Провластные и российские СМИ утверждают, что манифестантов было немного.

Пока формировались колонны, правоохранители пытались их разогнать при помощи водометов. Происходили задержания.

Поскольку польские кураторы протеста через сеть Telegram-каналов заявили темой марша поддержку «политзаключенных», конечной точкой маршрута шествия стало ИВС на улице Окрестина, где содержатся многие белорусские майданщики.


Когда колонна подошла к ИВС, протестующие принялись хулиганить. Долго звонили в дверь и заглядывали в глазок. После этого они наклеили на дверь и вывеску портреты «политзаключенных» и националистическую символику, расписали стену и разошлись.

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