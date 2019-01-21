Еще один член «Оппоблока» выдвинулся в президенты под лозунгом украинских нацистов

21.01.2019, Запорожье, Владимир Гладков

Символические знаки преследуют членов расколовшегося «Оппозиционного блока» при выдвижении в кандидаты в президенты Украины.

Как уже сообщал «ПолитНавигатор», накануне газовый олигарх Юрий Бойко умудрился проиллюстрировать сообщение о выдвижении на выборы фотографией на фоне здания ЦИК, где размещен баннер с историческим приветствием украинских фашистов «Слава Украине – героям слава!».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Интересно, что этот же лозунг прозвучал и на церемонии выдвижения в президенты другого экс-«регионала» – Александра Вилкула в Запорожье, где он презентовал программу «Мир и Развитие: четыре шага к успеху», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Это произошло в завершении мероприятия.

«Я хочу сказать, что мы не прощаемся. Я говорю «до новой встречи», и Слава Украине!» – обратился ведущий к залу под конец выступления.

«Героям слава!» – откликнулся электорат «оппозиционера».

«Слава Украине! Героям слава!» – это лозунг нацистской организации (Организации украинских националистов, – прим. ред.), обе ветви которой тесно сотрудничали с Гитлером. Но для «Оппоблока», обе ветви которого тесно сотрудничают с кровавым режимом Порошенко-Авакова, использование лозунга с подобной историей вполне естественно», –комментирует политолог Олег Хавич.

Напомним, что Александр Вилкул представляет крыло «Оппоблока», ориентирующееся на олигарха Рината Ахметова.