Еще один известный американский дипломат посоветовал Украине забыть о Крыме

24.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

У Киева нет никаких инструментов, которые бы позволили Украине вернуть в свой состав Крым.

Об этом в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил экс-посол США на Украине Стивен Пайфер, отвечая на вопрос, возможно ли обсуждение крымской проблематики в нормандском или как-либо другом формате.

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«Мой совет — для начала сосредоточиться на разрешении ситуации на Донбассе. Это в интересах Украины, там сегодня действительно горячая ситуация, ее важно и нужно разрешить в первую очередь, а разрешив, искать поддержку и механизмы для работы по Крыму. Поскольку вернуть Крым — это большая и тяжелая работа. У Украины сегодня инструментов для нее гораздо меньше, чем для ситуации с оккупированными территориями Донбасса. Вряд ли кто‑то сегодня может дать вам ответ на вопрос, как вернуть Крым. Я тоже не могу», – сказал Пайфер.

При этом он добавил, что США не будут признавать воссоединение Крыма с Россией.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор» посетивший Киев с визитом госсекретарь США Майк Помпео ошарашил меджлисовцев, сказав, что Крым потерян для Украины навсегда.