04.02.2020, Киев, Михаил Рябов

Украина в 2014 году без боя сдала Крым, поэтому для мирового сообщества вопрос возвращения полуострова под контроль Киева закрыт.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время полуторачасовой встречи с прозападными «активистами»-грантоедами во время недавнего визита в Киев.

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«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать», – цитирует украинское издание «Новое время» пересказ реплики Помпео со слов одного из участников встречи.

По словам собеседника издания, эта фраза Помпео прозвучала в ответ на настоятельные требования экс-замминистра информации Украины меджлисовки Эмине Джапаровой держать вопрос Крыма в числе приоритетных для США и организовать специальную конференцию по полуострову.

«По выражению лица Помпео было понятно — у него несколько другие приоритеты, чем конференция по Крыму», – говорится в публикации «Нового времени».