04.02.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Крым, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Помпео ошарашил меджлисовцев: Крым потерян для Украины навсегда


Украина в 2014 году без боя сдала Крым, поэтому для мирового сообщества вопрос возвращения полуострова под контроль Киева закрыт.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время полуторачасовой встречи с прозападными «активистами»-грантоедами во время недавнего визита в Киев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать», – цитирует украинское издание «Новое время» пересказ реплики Помпео со слов одного из участников встречи.

По словам собеседника издания, эта фраза Помпео прозвучала в ответ на настоятельные требования экс-замминистра информации Украины меджлисовки Эмине Джапаровой держать вопрос Крыма в числе приоритетных для США и организовать специальную конференцию по полуострову.

«По выражению лица Помпео было понятно — у него несколько другие приоритеты, чем конференция по Крыму», – говорится в публикации «Нового времени».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть