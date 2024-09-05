Еще одна версия отставки Кулебы – личные проблемы в отношениях с окружением Зеленского

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The Economist выдвигает собственную версию причин громкой отчставки верного оруженосца Зеленского на дипломатическом фронте Дмитрия Кулебы, верно служившего интересам Банковой на своей посту с весны 2020 года.

«Напряженность в отношениях между президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой начала расти с начала полномасштабного вторжения в 2022 году», – утверждает издание.

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The Economist описывает отставного министра как «острого коммуникатора в круглых очках – больше похожего на Гарри Поттера, чем на Джона Леннона – в галстуках от Вивьен Вествуд».

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Как пишет издание, в 2019 году Зеленский вытащил «дипломата-ботана» Кулебу из относительной неизвестности, сделав его сначала вице-премьер-министром, а впоследствии — министром иностранных дел.

В издании отмечают, что Кулеба пользуется уважением среди иностранных дипломатов в Киеве и Западе. Но, в конце концов, «его утонченная дипломатия не всегда согласовывалась с порой грубой и эмоциональной риторикой украинского президента», – добавляет автор материала.

В Офисе украинского президента, пишет издание, жаловались на то, что Кулеба больше красовался на международной арене и якобы избегал тяжелой рутинной работы.

«Они считают, что ему просто нравится коллекционировать победы. Он не доводит дела до конца», – такими словами прокомментировал отставку министра один и конфидентов издания – неназванный депутат от «Слуги народа».

Инсайдеры предполагают, что судьба Кулебы была решена еще в апреле, когда заменивший его протеже Андрея Ермака Андрей Сибига был переведен из Офиса президента на должность замминистра.

Несколько близких к Зеленскому источников предположили, что тогда отставке министра помешало давление со стороны Государственного департамента США. По словам одного из источников, сейчас в Америке продолжается избирательная кампания, поэтому внимание приковано к другим вопросам.

В то же время, как уже сообщал «ПолитНавигатор», британская The Telegraph пишет, что увольнение Кулебы связано с двумя поручениями Зеленского, которые ему так и не удалось выполнить.

Во-первых, министру было поручено добиться от западников, в первую очередь США и Великобритании, разрешения на удары ракетами большой дальности по территории России. Однако его призывы «не были услышаны».

Во-вторых – противовоздушная оборона. Кулеба возглавлял попытки получить от Запада дополнительные комплексы ПВО Patriot. Однако на прошлой неделе он сообщил, что неназванные союзники не сдержали своих обещаний по поставкам батарей. Эти слова выхвали негативный фидбек у их адресатов на Западе.