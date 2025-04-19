Еще одно подтверждение – слова Рубио были сигналом Киеву, а не Москве

Вслед за CNN американский портал Axios также интерпретирует заявление госсекретаря Рубио, что США могут выйти из переговоров по Украине, как адресованное Киеву, а не Москве.

Такое мнение высказали изданию европейские чиновники по итогам переговоров с американцами в Париже.

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«Три европейских дипломата посчитали, что комментарии Рубио были в основном направлены на украинцев. Источник, близкий к украинскому правительству, также сказал, что, похоже, комментарии Рубио означали давление на Украину. Источник также обеспокоен тем, что выход Трампа из переговоров может привести к приостановке военной помощи США Украине», – пишет издание.

«Рубио не говорил об усилении давления на Россию во время парижских встреч. Маловероятно, что Кремль будет испытывать особые опасения по поводу того, что Трамп откажется от дипломатии», – делает вывод Axios, ссылаясь на слова европейских дипломатов.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», CNN также считает, что, шокировавшее многих вчерашнее утреннее заявление Рубио было давлением на Украину, а не на Россию.

«Трамп снова выразил недовольство и неудовлетворённость президентом Зеленским. Марко Рубио говорил о том, что украинской делегации нужно вернуться и обсудить всё с Зеленским. При этом сам Зеленский, по сути, вновь повторил то, что говорил ранее по поводу Стива Уиткоффа и его встреч с Путиным — что Уиткофф принимает российский нарратив. Он также заявил, что Украина не готова идти на уступки, а вопрос территорий это их «красные линии». Поэтому создаётся впечатление, что на украинцев оказывается давление, чтобы они перешли к следующему этапу. Трамп хочет, чтобы они были готовы отказаться от части территории», – пишет канал.

Впрочем, многие комментаторы уверены, что мир на Украине для Трампа – не самоцель.

«Если речь идет об Украине, то ошибочно полагать, что Трампа там интересует мир. Это ему совершенно безразлично. Настоящая цель Трампа в Украине – унести оттуда ноги, а главное – кошелек. Его стратегическая цель – перегрузка. Перегрузка на Европу всех собственных обременений, всех расходов, связанных со своей безопасностью, с решением своих внутренних конфликтов, со своим развитием. Его лозунг звучит просто и понятно: «Хватит кормить…» Мы это слышали. В эту формулу в разные времена и в разных местах вставляли разное: Украину, Россию, Кавказ. Трамп предпочитает Европу. Его подход к украинской проблематике необходимо рассматривать исключительно в вышеуказанном контексте. Америка уходит из Украины при любых обстоятельствах. Если это можно обставить как заключение мира, перемирия, прекращения огня (неважно), – прекрасно. А если с «миром» не прокатит, то нужно придумать другую мизансцену и обставить свой выход как-то иначе. В общих чертах мизансцена подготовлена. Она классическая и называется: «Я обиделась!» Если перемирия не будет, а шансы его достигнуть, благодаря совместным усилиям Путина и Зеленского, упали до минимума, Трамп сделает обиженное лицо и скажет, что он искренне хотел всем помочь, но, если украинцы так хотят умирать, то пусть умирают, но не на мои (американские) деньги. Если Европа готова за это платить, то пусть платит, – мы не против. Но дальше – сама. И виноватыми он сделает, скорее всего, именно Зеленского и украинцев, а не Путина и русских, даже несмотря на последнее заявление о том, что он наложит вторичные пошлины на всю нефть из России, если посчитает, что прекращение огня не произошло по вине России. «Если» здесь ключевое слово. С русскими ему на самом деле проще и выгоднее разойтись бортами. Нет Европы – нет проблем. В глобальном мире Россия Америке не конкурент. Так что дело идет, скорее всего, к «виктимизации» Украины, а не России», – рассуждает лондонский политолог-иноагент Владимир Пастухов.

Российский публицист из лоялистского лагеря Александр Носович транслирует те же выводы: