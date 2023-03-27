Ещё и ядерные испытания проведём – эксперт о размещении ТЯО в Белоруссии

Владимир Гладков .  
27.03.2023 19:26
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, ЯО


Намерение России разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии никак не связано с ситуацией на Украине и является зеркальным ответом на действия США за последние десятилетия.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт, глава центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Намерение России разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии никак не связано с ситуацией...

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«Международная ядерная безопасность неделима, и самое главное, что есть определённый паритет стран. Поэтому в принципе мы сейчас догоняем США по тем действиям, которые они сделали.

Все пытаются увязать, думают, что поставка тактического ядерного оружия в Белоруссию будет являться как бы ответом на возможные поставки Британии снарядов с обеднённым ураном. Это совсем не так.

Дело в том, что американцы уже давно размещают своё тактическое ядерное оружие в Европе, в шести странах. Они не стесняются. Они нашли лазейку в международном законодательстве, в Договоре о нераспространении ядерного оружия, который запрещает передавать другим странам прямо или косвенно. Они сказали: «Если это наши базы, если это мы контролируем территории, здесь мы ничего не нарушаем».

Но реально европейских лётчиков они обучают. В случае попытки широкомасштабной воздушно-наступательной операции, а это у них в концепции, они будут применять всех натовских лётчиков», – сказал эксперт.

Клинцевич подчеркнул, что Россия всего лишь зеркально реагирует на провокационные действия США.

«Мы идём последовательно. Американцы не ратифицировали и считают для себя неприменимым договор о не проведении ядерных испытаний. И более того, судя по тому, что наша разведка доложила президенту, они планируют в ближайшее время провести такие ядерные испытания через небольшой промежуток времени.

И здесь мы обозначили, что тоже оставляем за собой право проведения ядерных испытаний, если это сделают американцы.

Сейчас следующий этап – мы на своих военных базах будем размещать тактическое ядерное оружие в Белоруссии для того, чтобы уравновесить то, что происходит сейчас в Европе», – добавил он.

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