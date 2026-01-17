«Ещё недавно мальчики хотели стать банкирами или киллерами». В Москве наградили школьника из Севастополя

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ролик школьника Миши Батрака о Севастополе – форпосте России – победил в конкурсе «Россия – страна традиционных ценностей». Работы прислали жители 89 регионов страны и соотечественники из семи зарубежных стран (Казахстана, Киргизии, Туркмении, Молдавии, Белоруссии, Южной Осетии и даже Бурунди). Награждение состоялось накануне в Москве.

Севастопольский школьник записал ролик, где рассказывает о родном городе – «патриотической столице России», которая исторически готова «первой принять удар и отразить его». Здесь дети воспитываются на примерах героев двух оборон Севастополя, собирают посылки и письма бойцам в зоне СВО, а их матери и бабушки плетут маскировочные сети.

«Нужно защищать свою веру, язык, традиции», – говорит мальчик.

Спикер МИД РФ Мария Захарова напомнила, что еще недавно – в девяностые – детей в России воспитывали на иных примерах:

«Когда на вопрос «Кем ты хочешь стать?» – мальчики выбирали между банкирами и киллерами. А девочки… Не будем о грустном», – сказала Захарова.

По ее словам, география участников конкурса в следующем году будет расширяться.