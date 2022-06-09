Ещё один «уничтоженый Байрактарами» катер обнаружен в строю Черноморского флота

Автор энциклопедии Черноморского флота Андрей Бричевский опубликовал очередное опровержение информации украинских СМИ о затоплении российского десантного катера типа «Серна» у берегов острова Змеиный.

Ранее Бричевский также опубликовал снимки катеров типа «Раптор», об уничтожении которых отчитывалась украинская пропаганда.

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«Заголовки украинских СМИ в начале мая сего года с их количеством восклицательных знаков – однозначно были (бы) занесены в Книгу рекордов Гиннеса:

«Байрактары» возле Змеиного уничтожили российский десантный катер типа «Серна»!!!!!!!»,

«ВСУ показали удар по российским кораблям!!!!!!!»,

«Эпичная победа ВСУ над флотом России!!!!!!».

Ну и, как это водится, «всё не так однозначно» (с).

Действительно попавший «под раздачу» в начале мая у острова Змеиный десантный катер типа «Серна» был благополучно доставлен в главную базу Черноморского флота – Севастополь, где в настоящее время проходит ремонт.

Особо обращаем внимание на развевающийся над десантным катером Андреевский флаг – символ того, что этот катер по прежнему числится в боевом составе ВМФ», – поясняет автор.