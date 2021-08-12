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12.08.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина
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Ещё один ВСУшник перешёл на сторону ДНР

Новости УкраиныУкраинский военный добровольно перешёл на сторону Народной милиции ДНР Об этом сообщили в пресс-службе...

Украинский военный добровольно перешёл на сторону Народной милиции ДНР

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На нашу сторону добровольно перешел действующий украинский военнослужащий. В ходе его предварительного опроса установлено, что причиной бегства послужил низкий уровень материального обеспечения, невыносимые условия службы, неуставные взаимоотношения, а также отсутствие помощи и защиты в сложившейся ситуации со стороны командования и правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент с перебежчиком проводятся следственные мероприятия, о результатах которых проинформируют в ближайшее время.

Напомним, ранее солдат 1-й ОТБР ВСУ, который также перешёл на сторону ДНР, рассказал, что в украинской армии, куда идут в основном по причине отсутствия работы на Украине, процветает алкоголизм, наркомания, воровство и рукоприкладство.



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