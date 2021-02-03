«Из ВСУ как из ада» – украинский перебежчик рассказал подробности перехода на сторону ДНР

03.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В украинской армии, куда идут в основном по причине отсутствия работы на Украине, процветает алкоголизм, наркомания, воровство и рукоприкладство.

Об этом в сюжете, опубликованном пресс-службой НМ ДНР, рассказал перешедший на сторону республики солдат 1-й ОТБР ВСУ Тараненко Анатолий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отношения у меня, что с командирами, что сослуживцами, не очень, они любят тех, кто вылизывают, а если не вылизываешь, ты для них никто. Товарищи в моем взводе напивались до неадекватного состояния, потом могли где-то спрятаться, я не знаю для чего, может травку курили, может, кто знает, но состояние было неадекватное у них, и очень часто такое происходило.

Решил перейти на вашу сторону, потому что меня 28 января на кухне на позиции при старшем механике роты избил другой механик из-за БМП, потому что та поломалась. Полетел вентилятор котла подогрева, и все списали на меня, что я поломал. Избили кулаками и ногами. Они стояли и сначала смотрели, а потом, когда он начал уже сильнее и не останавливался, бил и бил – тогда они меня уже и схватили», – рассказал ВСУшник.

Он добавил, что его хотели «пристрелить», но старший механик отобрал автомат.

«Кричал: я его сейчас зах##рю, дайте мне автомат! Я говорю: бери, стреляй! Ему не дали этого сделать», – утверждал Тараненко.

Также перебежчик с отвращением вспоминал о пище, которой их кормили. Не лучше обстоит дело в ВСУ и с обмундированием.

«Ни перчаток, ни костюмов зимних многим не выдали. Спальников также. Берцев не хватало солдатам, чтобы выдать. Нет, нет, а когда будет, кто знает? Так и выезжали: у того – того нет, у того – другого нет. К зиме не подготовлены. И приходится за свой счет, получаешь зарплату, заказываешь по интернету», – жаловался солдат.

При этом он убеждён, что в большинстве своём в ВСУ служат только из-за денег, потому что на Украине нет работы.

«Основное большинство только из-за денег. Потому что из-за этого коронавируса, из-за карантина остались без работы. Поэтому пошли на контракт. Это не наша война. Это война украинской власти, которая в Киеве сидит. Потому что они на этом, и на коронавирусе, и на этой войне с 2014-го года отмывают деньги. Это все знают, что настоящие сепаратисты там, у нас», – сказал перебежчик.