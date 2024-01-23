«Ешьте сами свой сахар»: Туск привёз в Киев новые требования – Чаплыга

Вадим Москаленко.  
23.01.2024 17:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Спецоперация, Торговля, Украина


Премьер-министр Польши Дональд Туск посетил Киев только для того, чтобы выдвинуть бандеровцам новые торговые требования.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил эмигрировавший с Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Премьер-министр Польши Дональд Туск посетил Киев только для того, чтобы выдвинуть бандеровцам новые торговые...

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«Дональд Туск приехал на Украину. А с чем он приехал? Пишут, что Еврокомиссия прогнулась под Польшу. И говорят, что да, нужно защищать внутренний рынок, нужно защищать своих производителей, нужно защищать своё село.

И приехал Туск с тем, что нашёл он компромисс с Еврокомиссией. И давайте, товарищи, договариваться о том, что мы, конечно, братья и друзья, но продавайте свою аграрную продукцию куда-нибудь, куда вы её продавали раньше, но не нам. Вместе с сахаром.

И он хочет по этому поводу поговорить в смысле «Денег нет, но вы не обижайтесь», – сказал Чаплыга.

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