«Если бы меня поддержал Чубайс, мы бы не оставили Славянск» – Стрелков

Во время боёв в Донбассе в 2014 году деньги решали очень многое, можно было купить не только любое количество оружия, но и украинских командиров.

Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Колпашников напомнил, что в одном из его эфиров экс-депутат Госдумы Дарья Митина рассказывала, что бывший руководителем корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс якобы выступал за освобождение всей Украины от бандеровского режима еще в 2014 году после воссоединения России с Крымом.

«Чубайс в 2014 году писал записку, что не надо останавливаться на Донбассе, а идти до Днепра, до Львова и что наоборот он был одним из лидеров партии ястребов, и его даже не принимали (хотя, до этого никогда ему президент не отказывал). Что он наоборот считал, что и вам помочь надо, как её я понимаю, в Славянске», — уверждал политолог. «Дело в том, что, если бы Чубайс мне хотел помочь в Славянске, то при его личном состоянии и при тех суммах, которыми он распоряжался, я бы, наверное, и удержал бы Славянск, и перешёл в контрнаступление на всех направлениях», – прокомментировал Стрелков.

Он добавил, что на тот момент деньги решали очень многое.

«Зачастую, с помощью денег можно достать практически любое количество оружия, можно купить вражеских командиров, а в 2014 году это вообще не представляло особой проблемы. Если бы я обладал средствами Чубайса, я бы мог развернуться там очень сильно (или даже хотя бы частью этих средств)», – рассказал командир.

Впрочем, он прямо ответил, что не верит в эту историю.

«Что-то я не верю, что Анатолий Борисович, который вдруг в начале СВО взял, да и эвакуировался в Израиль, в 2014 году думал как-то иначе. Дело в том, что Дарья Митина – дама известной, как говорится, высокой социальной ответственности, то есть, с точки зрения того, что врёт как дышит. Поэтому, на мой взгляд, либо это ей кто-то напел, либо она врёт самостоятельно, потому что ей так хочется», – заключил Стрелков.