«Если бы не авиация РФ, двинулись бы маршем из Мариуполя на Донецк» – зам комполка «Азов»*

Новости Украины

В то время, когда неонацисты из полка «Азов» находились в городе Мариуполь, планировалось создание группировки, которая, на фоне слухов об успехах ВСУ в Горловке, маршем зайдет в Донецк, однако столь амбициозную идею испортило полное преимущество противника в воздухе.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил эвакуированный на вертолёте во время боёв в Мариуполе украинский нацист, заместитель запрещенного в РФ комполка «Азов» с позывным «Мольфар» Сергей Цисарук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас были идеи еще в начале марта, когда более-менее было понимание, разведка докладывала, что 95-я бригада прорвалась в Горловку, заняла какие-то позиции, потому что русские сосредоточили большинство сил на нашем направлении. Поэтому мы рассматривали вариант, что можно было зайти в Донецк, на самом деле, тогда в тот момент, просто сделать группировку и зайти. Но уже в тот момент упиралось в то, что тогда уже у нас было недостаточно бронетехники и доставка военных. Плюс наибольшая проблема была – полное преимущество противника в воздухе. Чтобы делать такие колонны нужно иметь большое количество, чтобы быть более мобильным и иметь хорошие противоартиллерийские средства, в основном наиболее эффективная именно авиация. Когда авиация уничтожает артиллерийские позиции противника, вы можете прорываться дальше. А в нашем случае все было наоборот. То есть у противника было огромное количество авиации, и мы понимали, что любой марш, любое построение колонны, чтобы куда-то двигаться, с большой долей вероятности, что будет просто уничтожена колонна только в самом начале движения. То есть противнику накрыть эту колонну будет очень просто, и этот вопрос откинули сразу. Решили держать оборону города (Мариуполь – ред.), так шансов выжить будет у нас больше», – рассказал нацист.

«Нужно тоже обратить внимание, что бы кто ни говорил, уровень обеспечения полка «Азов» был далеко не лучший. То есть количество бронетехники у нас в «Азове», согласно штата, и сколько обеспечения, там смешные цифры, я сейчас озвучивать не буду. Но на самом деле – намного меньше, чем пятьдесят процентов», – оправдывался Цисарук.

*-террористическая организация, запрещенная в РФ