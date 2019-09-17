«Если Лукашенко уедет в Ростов, то проживет недолго»

17.09.2019, Москва, Елена Острякова

Реализация программы интеграция России и Белоруссии грозит Александру Лукашенко утратой власти и даже физической смертью.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала АТР, базирующегося в Киеве, заявил председатель белорусского оппозиционного движения «За Свободу» Юрий Губаревич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Лукашенко это будет политическая смерть. Он прекрасно понимает, что пути в Ростов следом за Януковичем у него нет. Если он туда уедет, то проживет очень недолго. Поэтому он будет до последнего цепляться за власть тут в Белоруссии. Естественно, он не допустит никакого внешнего влияния и возможности ослабления его власти: ни через экономику, ни через политику, ни через какие-то договоры. Не исключено, что он может подписать, но абсолютно не будет исполнять», – сказал Губаревич.

Сославшись на источники в администрации белорусского президента, он заявил, что новые предложения по интеграции двух стран зависнут в бюрократической машине.

Напомним, российское издание «Коммерсант» утверждает, что ознакомилось с программой экономической интеграции России и Белоруссии, парафированной правительствами двух стран в начале сентября. В ей якобы речь идет о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей. «Коммерсант» трактует все это как создание конфедеративного государства.