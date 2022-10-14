«Если не РФ, то США»: Ядерный удар по Украине неминуем и закономерен – Марков

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Новости Украины

Американское руководство НАТО грезит нанести сметающий ракетный удар по российской армии и любой ценой спровоцировать на территории Украины применение тактического ядерного оружия, чтобы добавить очков команде президента США Джо Байдена на выборах в Конгресс.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«НАТО подключится к войне на Украине, но в неядерном отношении, дистанционный ракетный удар, самолёты будут летать активно и бить по нашим войскам. Одновременно, как они грозят ракетным ударом, что уничтожат в Севастополе российскую военную базу, флот. Мощный сметающий удар. Россия в ответ на это заявила, что не планирует использовать тактическое ядерное оружие, что по нашей доктрине ничего такое не положено. Но американцам так понравился этот их «удар», что сейчас там обдумывается, чтобы следующая комбинация была», – сказал Марков.

По его словам, если не удастся спровоцировать Россию на ядерный удар, то США возьмут инициативу в свои руки.

«Сначала идёт такая ракетная атака, затем в качестве мести Украина организовывает массовые террористические атаки на Россию. Дальше они ждут, что Россия использует или нет тактическое ядерное оружие. Если Россия не использует тактическое ядерное оружие, тогда они сами наносят тактический ядерный удар по Украине. Не по Киеву, конечно. Для того, чтобы обвинить Россию, что Россия это сделала, и нанести сметающий удар неядерными системами», – смоделировал ситуацию политолог.

Он добавил, что, помимо прочего, в планы США входит удар непосредственно по новоприбывшим войскам российских мобилизованных.

«Они хотят заодно, таким образом, поймать в ловушку наших мобилизованных, у нас же 300 тысяч должно поступить, плюс добровольцы. Считается, что 400-450 тысяч должно поступить в нашу армию действующую. Это обеспечит России компенсацию того численного преобладания украинской армии, и российская армия может пойти в наступление. Вот они хотят поймать в ловушку этих мобилизованных и обеспечить условия для наступления украинской армии. Причём этот план может произойти довольно скоро, в октябре ещё, потому что у Байдена есть такой план, чтобы выборы выиграть. Он сейчас выборы в Конгресс проигрывает, если он проиграет, два года будут его все инициативы блокировать. По всей видимости, он в 2024-м уйдёт как лузер и даже не сможет принять участие в выборах», – пояснил Марков.