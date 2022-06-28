«Если приднестровцы встанут, как донецкие – никто их не победит» – Сладков

Новости Украины

Слишком много геополитических туч сейчас сгущаются над Приднестровьем, однако Россия в случае обострения не будет оглядываться на какую-то мораль в отношении агрессоров.

Об этом в эфире «Говорит Москва» заявил российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Прозвучал вопрос о прогнозах и ожиданиях относительно Приднестровья. Радиоведущий напомнил, что состоялась встреча президентов Украины и Молдовы в Киеве, где Зеленский заявил, что готов к любым провокациям со стороны ПМР.

«Очень интересная деталь, что даже самостоятельно не передвигающийся Макрон – и тот заявляет о своих интересах. Что говорить об экзотическом Джонсоне или том же потустороннем Байдене? Тут ситуация такая: нам все равно, как сказал Лавров, на чьи-то взгляды. У нас есть Россия, и, коль скоро о нас не пекутся, не переживают за нас, не проявляют соучастия другие страны, нужно самим думать о наших детях, о наших стариках, о том спокойствии, которое нам нужно, о развитии нашей экономики, бизнеса, социальном развитии регионов. Никто за нас это не сделает – плевать на остальных, на того же Макрона. У нас есть свои интересы. Они – не превыше морали, которую мы исповедуем в отношении других народов. Имею в виду не нашу общую российскую нацию, все народы, которые живут здесь, а другие. Мы не плюем на них, не достигаем своих успехов в ущерб другим, но и себя в обиду не даем. Что касается Приднестровья, все будет зависеть от жителей этого региона. Если они, как донецкие, встанут, то никто их не победит. Россия всегда будет рядом», – заверил Сладков.