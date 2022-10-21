Если Россия планирует побеждать, Херсон нужно удержать любой ценой – Царёв

Новости Украины

Удержание Херсона – важнейший фактор, который в будущем обеспечит наступление на Одессу, после взятия которой, Украина в разы потеряет геополитическую приоритетность в глазах Запада и особенно Великобритании. Но для этого нужна «совершенно другая война».

Об этом в эфире радио «КП» заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы планируем наступать, то нам Херсон в край необходим, потому что это шаг до Николаева, после него – до Одессы. И если мы возьмём Одессу, интерес Запада к Украине на 2/3 сократится, минимум. Потому что проект «Междуморье» – это игры, в которые всю жизнь играется Великобритания. Когда она контролировала моря, торговые потоки – и тем самым контролировала всю экономическую жизнь на планете Земля. А тут получились крупные центры – Европа, Китай, Россия, и товарные потоки – да, там корабли, авианосцы, а они идут спокойно через Казахстан, Россию в Европу, и всем всё хорошо, и всем всё равно, что думает по этому поводу Великобритания. Проект «Межморье» – это когда создаётся группа агрессивно настроенных и подконтрольных Великобритании государств, которые выступают санитарным кордоном между Россией и Европой и не пропускают энергоресурсы, товаропотоки, а пропускают только по команде Великобритании. Если мы доходим до Одессы, этот проект начинает очень сильно хромать, потому что тут же Молдавия, тут же Румыния – прямой переход, одесские порты. В общем-то, очень серьёзные проблемы. Это, конечно, очень большая задача», – сказал Царёв.

Однако он подчеркнул, что, если Россия идёт по пути наступления, необходимо вести совершенно другую войну.

«Надо больше вооружённых сил, больше вооружения, надо переводить экономику на военные рельсы, надо что-то делать с нашими управленцами, у которых из десяти, может быть, один или два уже начинают работать как-то по-новому. Остальные все цепляются за старую жизнь – зажмуриться, вот сейчас я так посижу, открою, и как будто бы всё вернулось, ничего не поменялось. Как говорил Лукашенко, «надо перетрахивать» наши управляющие кадры», – добавил политик.